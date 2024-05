svilar fa miracoli, alla Juventus il pareggio con la Roma sta pure stretto - Finita No, svilar ci mette (ancora) una mano decisiva in un paio di occasioni: per deviare una conclusione di Locatelli diretta all'incrocio dei pali e un colpo di testa di Kean su angolo. Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen 0-2, le pagelle: Karsdorp da piangere, Dybala non punge - svilar 6 Non è notte di miracoli. Il Leverkusen segna due gol imparabili e gli rifila altre due-tre palloni respinti a fatica KARSDORP 3 La tassa d’Olanda stavolta porta la Roma ... Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen 0-2 LE PAGELLE: Karsdorp, tassa d’Olanda. Smalling sotto stress - Cade all’Olimpico la Roma nella notte più importante. L’errore del terzino è una mazzata. Confusi e impreparati alla reazione però molti compagni tra cui Smalling e Dybala. La differenza col Bayer si ... Continua a leggere>>