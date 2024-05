Milan - sfuma la qualificazione matematica alla Supercoppa | cosa serve ai rossoneri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 5 maggio 2024) Con il pareggio delcontro il Genoa rimane ancora in bilico la partecipazione deiItaliana Ilmanca il secondo obiettivo stagionale contro il Genoa. Dopo laaritmetica in Champions League, iavrebbero potuto strappare anche il pass per laitaliana 2024/2025. Per laaritmetica serviva la vittoria mentre il