Lautaro Martinez a Che Tempo Che fa | Ho la volontà di rinnovare con l’Inter

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024), capitano dele capocannoniere della Serie A con 23 reti, è stato ospite questa sera a CheChe Fa, talk show diretto da Fabio Fazio sul canale Nove. L’argentino, tra seconda stella, amici e famiglia, si è raccontato in tutto e per tutto nella sua prima esperienza televisiva: “Sono un po’ agitato, è la prima volta per me in degli studi del genere, però un piacere essere qui”. Fazio a quel punto lo mette a suo agio, scherzando sulla sua serietà in un momento di felicità, chiedendogli delle sensazioni vissute dopo la vittoria dello Scudetto vinto con la sua Inter: “Si, è un momento felice. Di solito non sorrido spesso ma grazie ale ai miei figli ora questo accade. Dopo il fischio finale ho vissuto di nuovo i momenti di due anni fa, quando ci andammo vicini. ...