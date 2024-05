(Di domenica 5 maggio 2024) L'attaccante dell'Inter è stato ospite sul Nove a Che tempo che fa e in mezzo al pubblico c'era anche la moglie

Lautaro Martinez nel corso della nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” dopo la prima parte della sua intervista, ha parlato inevitabilmente del rinnovo con l’Inter! Poi un commento anche sull’Argentina. RINNOVO IN VISTA – Lautaro Martinez ha risposto inevitabilmente a una domanda legata al suo ... Continua a leggere>>

Lautaro Martinez , capitano dell’Inter e capocannoniere della Serie A con 23 reti, è stato ospite questa sera a Che Tempo Che Fa, talk show diretto da Fabio Fazio sul canale Nove. L’argentino, tra seconda stella, amici e famiglia, si è raccontato in tutto e per tutto nella sua prima esperienza ... Continua a leggere>>

Lautaro Martinez ospite di Fabio Fazio in una lunga intervista a “Che Tempo Che Fa”, presente in studio anche la moglie Agustina Gandolfo, chiamata in causa dal presentatore dopo aver parla to col capitano dell’Inter riguardo la vittoria dello scudetto e il rinnovo. ALTRE CURIOSITÀ – Augustina ... Continua a leggere>>

lautaro stuzzica il Milan: "Seconda stella nel derby a casa loro, meraviglioso" - MILANO - E' stato da tutti indicato come l'uomo simbolo dello scudetto interista e non solo per i gol, lautaro martinez ha guidato i nerazzurri alla conquista dell'agognata seconda stella e, ospite di ... Continua a leggere>>

Ctcf, Fazio ammaliato dalla moglie di lautaro: proposta per lei - Fazio in estasi per la moglie di lautaro, Augustina. Le propone perfino di fare tv e quasi snobba il calciatore: è rimasto senza parole. Continua a leggere>>

lautaro martinez e Agus ospiti da Fazio: siparietto sul terzo figlio - L'attaccante dell'Inter, lautaro martinez, è stato ospite sul Nove a Che tempo che fa e in mezzo al pubblico c'era anche la moglie ... Continua a leggere>>