Sampdoria ai Playoff - Pirlo | Obiettivo minimo raggiunt - abbiamo sentito l’energia del pubblico

Genova, 5 maggio 2024 – È durato un nulla il sogno playoff per la Reggiana: a “Marassi” la Sampdoria ha vinto per 1-0 grazie a una punizione di Esposito (al 16’) e si è qualificata alla fase successiva, così come il Brescia vittorioso col Lecco. La Reggiana, che si è salvata il primo maggio ... Continua a leggere>>

Sampdoria-Reggiana è una delle ultime chiamate per entrambe le formazioni per tentare una ultima cavalcata verso i playoff promozione che metteranno in palio un ultimo posto per la Serie A. I blucerchiati di Andrea Pirlo, nonostante un inizio travagliato, con i tre punti si assicurerebbero ... Continua a leggere>>