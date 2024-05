Live Roma-Juventus 1-1 | intervallo all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 5 maggio 2024)– Big match domenicale per la, ospitelaper una partita cruciale in questo finale di stagione, i tre punti in palio rappresentano ancora una volta il bisogno principale dei giallorossi nella lotta Champions. Qualche cambio per De Rossi rispetto al match di Europa League, necessario per far rifiatare chi è parso più affaticato.(4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Dybala.A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Abraham, Azmoun, Celik, Sanches, Aouar, Mancini, Spinazzola, Bove, Zalewski, Costa, El Shaarawy.All.: Daniele De Rossi.(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.A disp.: Perin, ...