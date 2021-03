“Usano feti vivi per vaccini anti-covid”, l’omelia choc del parroco (Di martedì 23 marzo 2021) Donne “pagate da aziende statali oppure private, non dalla criminalità organizzata” per farsi ingravidare e poi per abortire al quarto o quinto mese, così da utilizzare gli organi del loro “feto vivo”, “fegato, cuore e polmoni”, per la sperimentazione del vaccino anti-covid. E’ questa la tesi sostenuta da un parroco del cesenate, nel corso di un’omelia durante la messa del 21 marzo nella parrocchia di San Rocco. Il video è stato pubblicato sui social. Una fake news che però il parroco ha illustrato ai fedeli dal pulpito della chiesa, causando un’ondata di sconcerto. Il vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, ha commentato facendo sapere di condividere “la posizione contenuta in una nota della Congregazione per la dottrina della fede” dello scorso 21 dicembre: “Quando non sono disponibili vaccini contro ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Donne “pagate da aziende statali oppure private, non dalla criminalità organizzata” per farsi ingravidare e poi per abortire al quarto o quinto mese, così da utilizzare gli organi del loro “feto vivo”, “fegato, cuore e polmoni”, per la sperimentazione del vaccino. E’ questa la tesi sostenuta da undel cesenate, nel corso di un’omelia durante la messa del 21 marzo nella parrocchia di San Rocco. Il video è stato pubblicato sui social. Una fake news che però ilha illustrato ai fedeli dal pulpito della chiesa, causando un’ondata di sconcerto. Il vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, ha commentato facendo sapere di condividere “la posizione contenuta in una nota della Congregazione per la dottrina della fede” dello scorso 21 dicembre: “Quando non sono disponibilicontro ...

Advertising

Adnkronos : 'Usano feti vivi per vaccini anti-covid', l'omelia choc del parroco - repubblica : 'Fanno abortire donne e usano feti vivi per i vaccini': omelia shock di un parroco a Cesena - AndrewJohnReed : Assurdo! L'omelia 'speciale' di un parroco: 'Usano feti vivi per testare i vaccini anti-Covid' by L'#UnioneSarda - MariucciaPoli : RT @repubblica: 'Fanno abortire donne e usano feti vivi per i vaccini': omelia shock di un parroco a Cesena - luca79ind : RT @Adnkronos: 'Usano feti vivi per vaccini anti-covid', l'omelia choc del parroco -