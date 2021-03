Vaticano: “No alla benedizione delle coppie gay”. Bergoglio ha cambiato idea (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Nessun via libera alla benedizione delle unioni sessuali. Il Vaticano ribadisce il suo secco no alle coppie gay, anche quando si tratta di relazioni stabili e di conseguenza ormai consolidate. Secondo la Chiesa il matrimonio è unicamente l’unione indissolubile fra un uomo e una donna. Concetto ribadito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, in risposta a un “dubium” presentato. Si tratta di un documento che ha ricevuto il via libera di Papa Francesco. Quando Bergoglio aprì alle coppie gay Dunque chi si aspettava una svolta di Bergoglio sulle unioni gay resterà di sasso. Il Pontefice, da questo punto di vista, non intende rivedere la storica posizione del Vaticano. E “ha dato il suo assenso” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Nessun via liberaunioni sessuali. Ilribadisce il suo secco no allegay, anche quando si tratta di relazioni stabili e di conseguenza ormai consolidate. Secondo la Chiesa il matrimonio è unicamente l’unione indissolubile fra un uomo e una donna. Concetto ribadito dCongregazione per la Dottrina della Fede, in risposta a un “dubium” presentato. Si tratta di un documento che ha ricevuto il via libera di Papa Francesco. Quandoaprì allegay Dunque chi si aspettava una svolta disulle unioni gay resterà di sasso. Il Pontefice, da questo punto di vista, non intende rivedere la storica posizione del. E “ha dato il suo assenso” ...

repubblica : ?? Il Vaticano dice no alla benedizione delle unioni omosessuali - eziomauro : Il Vaticano dice no alla benedizione delle coppie gay: 'Forma illecita' - golvdenjacob : non è difficile la risposta alla domanda 'perchè ci son sempre meno fedeli?', sarà che noi viviamo nel 2021 e il va… - PalermoToday : Il Vaticano ribadisce il no alla benedizione delle coppie gay - MariaCabadas : RT @eziomauro: Il Vaticano dice no alla benedizione delle coppie gay: 'Forma illecita' -