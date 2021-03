Virtus Bologna-Bourg en Bresse oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) Ultima fatica per la Virtus Bologna nelle Top 16 di EuroCup per la Virtus Bologna. La squadra allenata da Sasha Djordjevic riceve i francesi del JL Bourg-en-Bresse alla Segafredo Arena, in una partita che conta sì per i francesi, ma anche per i bianconeri. La Virtus, infatti, può pensare contemporaneamente a vincere con un ampio margine e a sperare che l’Unics Kazan, domani, esca sconfitto o comunque impegnato duramente dall’Herbalife Gran Canaria. Questo per una questione di fattore campo per tutta la fase a eliminazione diretta, che potrebbe prevedere uno scontro tra i bianconeri e i russi già in semifinale, col sapore di finale anticipata. Prima, però, ci sono appunto da battere i francesi, già sconfitti Oltralpe per 87-99. Potrebbe inoltre arrivare ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Ultima fatica per lanelle Top 16 diper la. La squadra allenata da Sasha Djordjevic riceve i francesi del JL-en-alla Segafredo Arena, in una partita che conta sì per i francesi, ma anche per i bianconeri. La, infatti, può pensare contemporaneamente a vincere con un ampio margine e a sperare che l’Unics Kazan, domani, esca sconfitto o comunque impegnato duramente dall’Herbalife Gran Canaria. Questo per una questione di fattore campo per tutta la fase a eliminazione diretta, che potrebbe prevedere uno scontro tra i bianconeri e i russi già in semifinale, col sapore di finale anticipata. Prima, però, ci sono appunto da battere i francesi, già sconfitti Oltralpe per 87-99. Potrebbe inoltre arrivare ...

