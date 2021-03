Ve la ricordate Maria Antonietta del Grande Fratello 1? Oggi ha 47 anni e ha i capelli lunghi [FOTO] (Di martedì 9 marzo 2021) Maria Antonietta Tilloca è stata una delle concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. Sono trascorsi 21 anni da quando i primi inquilini della casa più spiata di Italia hanno segnato l’inizio di un’epoca. Tutti ricorderanno Cristina Plevani, Marina La Rosa, Salvo Veneziano e Pietro Taricone. Volti che sono rimasti stampati nelle menti di chi … L'articolo Ve la ricordate Maria Antonietta del Grande Fratello 1? Oggi ha 47 anni e ha i capelli lunghi FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 9 marzo 2021)Tilloca è stata una delle concorrenti della prima edizione del. Sono trascorsi 21da quando i primi inquilini della casa più spiata di Italia hanno segnato l’inizio di un’epoca. Tutti ricorderanno Cristina Plevani, Marina La Rosa, Salvo Veneziano e Pietro Taricone. Volti che sono rimasti stampati nelle menti di chi … L'articolo Ve ladel1?ha 47e ha iproviene da Velvet Gossip.

