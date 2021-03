Thomas Markle si schiera contro Meghan ed Harry | i britannici non sono razzisti

(Di martedì 9 marzo 2021) Se qualcuno si aspettava chetrovasse l’appoggio dei suoi familiari, bhè si sbagliava. Tutta l’America si èta dalla parte die del principedopo l’intervista da Oprah, persino il presidente Biden. Ma nonche ha deciso ancora una volta di usare i mezzi di comunicazione per andaresua figlia. Lo ha fatto poche ore fa in una intervista nella quale ha preso le distanze dalle affermazioni di sua figlia e didicendosi convinto del fatto che il popolo britannico non sia razzista e che la famiglia reale non può esserlo. E ha lanciato anche una frecciatina a, ricordando una delle sue bravate. Tornando indietro nel tempo infatti, ha ricordato al mondo intero di ...

Non penso che gli inglesi siano razzisti, penso che Los Angeles sia razzista, la California è razzista, ma non credo che gli inglesi lo siano',, padre di si scaglia contro la figlia e ......, riferendosi a una serie di foto apparse ai tempi delle nozze con Harry, nel 2018, e a una lettera da lei inviatagli e poi pubblicata in parte da un tabloid inglese. Ma questa mattina,...«Ho un grande rispetto per i reali e non credo che la famiglia reale britannica sia affatto razzista. Non penso che gli inglesi siano razzisti, penso che Los Angeles sia razzista, ...LONDRA (9 marzo 2021) - L’onda lunga dell’esplosiva intervista di Harry e Meghan alla Cbs americana - fra accuse di razzismo a corte e rivelazioni su pensieri suicidi della duchessa - si abbatte anche ...