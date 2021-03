Ascolti Tv, 8 marzo 2021. Piace assai il Montalbano 'sbandato' (Di martedì 9 marzo 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 543.000 (2%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.316.000 (24,4%). Su Canale5 il ritorno di Bonolis con Avanti un Altro! 4.294.000 (20,3%). Alle 20 Tg1: In seconda ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 543.000 (2%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.316.000 (24,4%). Su Canale5 il ritorno di Bonolis con Avanti un Altro! 4.294.000 (20,3%). Alle 20 Tg1: In seconda ...

