Madonna di Monte Berico: la profezia di Maria ha cambiato la storia (Di domenica 7 marzo 2021) Verso i primi decenni nel 1400, una terribile pestilenza stava mietendo numerose vittime nel vicentino. Ma l’intervento della Maria cambiò il corso degli eventi La Madonna di Monte Berico fece infatti la prima apparizione sul Monte che si trova poco distante da Vicenza, a una umile contadina. Era il 7 marzo 1426, e l’evento generò L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 7 marzo 2021) Verso i primi decenni nel 1400, una terribile pestilenza stava mietendo numerose vittime nel vicentino. Ma l’intervento dellacambiò il corso degli eventi Ladifece infatti la prima apparizione sulche si trova poco distante da Vicenza, a una umile contadina. Era il 7 marzo 1426, e l’evento generò L'articolo proviene da La Luce di

Madonna di Monte Berico: la profezia di Maria ha cambiato la storia La Madonna di Monte Berico fece infatti la prima apparizione sul monte che si trova poco distante da Vicenza, a una umile contadina. Era il 7 marzo 1426, e l'evento generò una scia interminabile di ...

