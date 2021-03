Il mondo del calcio piange Mirko Pavinato: il ricordo del Bologna è commovente (Di domenica 7 marzo 2021) Un lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto questa mattina all’età di 86 anni Mirko Pavinato, capitano del Bologna campione d’Italia nel 1964. La conferma è arrivata direttamente dal club rossoblu attraverso attraverso un comunicato. “Tutto il Bologna Fc 1909 si stringe alla famiglia Pavinato nel ricordo commosso di un uomo che ha fatto la storia del nostro Club. Addio Capitano”. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio non solo dai tifosi del Bologna ma di tutti gli appassionati del mondo del calcio. Nel 1962 Angelo Moratti arrivò ad offrire una cifra astronomica di 300 milioni, il tentativo non portò ad una fumata bianca. La storia di Mirko ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 marzo 2021) Un lutto ha colpito ildel. E’ morto questa mattina all’età di 86 anni, capitano delcampione d’Italia nel 1964. La conferma è arrivata direttamente dal club rossoblu attraverso attraverso un comunicato. “Tutto ilFc 1909 si stringe alla famiglianelcommosso di un uomo che ha fatto la storia del nostro Club. Addio Capitano”. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio non solo dai tifosi delma di tutti gli appassionati deldel. Nel 1962 Angelo Moratti arrivò ad offrire una cifra astronomica di 300 milioni, il tentativo non portò ad una fumata bianca. La storia di...

