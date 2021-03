Crotone-Torino, le probabili formazioni del match (Di domenica 7 marzo 2021) Il Torino torna in campo dopo aver saltato le ultime due partite per il focolaio Covid, e lo fa nel match da punti salvezza contro il Crotone Il Crotone ospita il Torino nel 26° turno di Serie A. I piemontesi tornano in campo dopo essere stati costretti a rinunciare alle gare contro Sassuolo e Lazio a causa del focolaio da Covid-19 esploso nel gruppo prima squadra. Quella che attende Crotone e Torino sarà una partita che mette in palio fondamentali punti per la salvezza. QUI Crotone Serse Cosmi ritrova Molina e Ounas e propone un 3-4-3 con Golemic, Luperto e Cuomo davanti a Cordaz. Sulle fasce ci saranno Pedro Pereira e Reca, con Molina e Zanellato al centro. In attacco Messias e Ounas ai lati di Simy. QUI Torino Scelte ... Leggi su zon (Di domenica 7 marzo 2021) Iltorna in campo dopo aver saltato le ultime due partite per il focolaio Covid, e lo fa nelda punti salvezza contro ilIlospita ilnel 26° turno di Serie A. I piemontesi tornano in campo dopo essere stati costretti a rinunciare alle gare contro Sassuolo e Lazio a causa del focolaio da Covid-19 esploso nel gruppo prima squadra. Quella che attendesarà una partita che mette in palio fondamentali punti per la salvezza. QUISerse Cosmi ritrova Molina e Ounas e propone un 3-4-3 con Golemic, Luperto e Cuomo davanti a Cordaz. Sulle fasce ci saranno Pedro Pereira e Reca, con Molina e Zanellato al centro. In attacco Messias e Ounas ai lati di Simy. QUIScelte ...

Advertising

infoitsport : Torino, il mal di secondo tempo è attenuato. Il Crotone e quella difesa colabrodo - infoitsport : Crotone Torino: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - ganbutu_soushi : Italy - Lega Serie A 2020-2021 26^ Giornata Sun. 07/03/21 Crotone 23 : 00 Torino - ganbutu_soushi : Italy - Lega Serie A 2020-2021 26^ Giornata Sun. 07/03/21 Roma 20 : 30 Genoa Hellas Verona 23 : 00 Milan Fiorent… - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 26): - Roma vs Genoa 8:30 - Hellas Verona vs Milan 11:00 - Fiorentina vs Parma 1… -