Volkswagen - Brandstätter | priorità all' elettrica Trinity | alla guida autonoma e alla digitalizzazione

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 5 marzo 2021) Abbiamo spinto fortemente sulla transizione verso l'elettrico e continueremo a farlo nei prossimi anni, con ID.5, ID.6 e ID Buzz, per arricchire la nuova famiglia di veicoli a emissioni zero sulla piattaforma Meb e raggiungere l'obiettivo della carbon neutrality' in Europa entro il 2030. Il driver più potente della trasformazione, però, è già un altro e si chiama: le automobili saranno sempre più dei prodotti software driven' ed è su questo che intendiamo incentrare le scelte strategiche del brand con il piano Accelerate, così il responsabile del marchio, Ralf, si è rivoltostampa internazionale durante un approfondimento sugli indirizzi strategici della capogruppo del colosso tedesco, che prevede di investire in mobilità, ...