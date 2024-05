LIVE F1 - GP Miami 2024 in DIRETTA | safety car che sorride a Norris Leclerc terzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 13/57 Norris è negli scarichi di Perez! Il britannico ha un distacco di 0.655 sul messicano, che non ha DRS. GIRO 13/57 Rientrano ai box Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. GIRO 12/57 Perez sta perdendo molto tempo dal terzetto in lotta per la seconda ... Continua a leggere>>