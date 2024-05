Mortal Kombat 1 - il teaser gameplay di Patriota mostra il lato distruttivo dell’antieroe di The Boys

(Di domenica 5 maggio 2024) Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno pubblicato il primodi(in lingua originale Homelander) di1, nuovo ed attesissimo lottatore pronto ad approdare con tutta la sua forza distruttiva all’interno del gioco nel corso dei prossimi mesi. Publisher e team di sviluppo americano hanno quindi deciso di sfruttare il nuovo trailer, carico di azione e violenza di TheStagione 4, per condividere le prime sequenze divero e proprio dell’iconico antieroe pronto ad arricchire presto il roster di lottatori dell’ultimo capitolo di. E come sarebbe lecito attendersi, ildiha messo subito in chiaro che ...

(Adnkronos) – Warner Bros. Games ha diffuso un nuovo trailer di gameplay di Mortal Kombat 1, concentrando l'attenzione su Ermac , il combattente scaricabile (DLC) che si aggiungerà al roster a partire dal 16 aprile per i possessori del Kombat Pack, mentre sarà disponibile per tutti dal 23 aprile. ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Warner Bros. Games ha diffuso un nuovo trailer di gameplay di Mortal Kombat 1, concentrando l'attenzione su Ermac , il combattente scaricabile (DLC) che si aggiungerà al roster a partire dal 16 aprile per i possessori del Kombat Pack, mentre sarà disponibile per tutti dal 23 aprile. ... Continua a leggere>>

mortal kombat 1 per PS5 a METÀ PREZZO: solo 37€! - In questo nuovissimo capitolo potrete combattere con i personaggi più amati dai fan come mai prima d’ora. Adatto dai 18 anni in su. Continua a leggere>>

Sconti PlayStation Store: giochi a meno di 20 euro e nuova offerta della settimana - Su PlayStation Store tornano gli sconti di primavera con tante offerte sui migliori giochi PS4 e PS5 e una nuova offerta della settimana. Continua a leggere>>

mortal kombat 1, la Premium Edition ad un prezzo clamoroso su Amazon - mortal kombat 1 è uscito il 19 settembre 2023 per Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, si tratta del reboot del primo capitolo della serie e il sequel di mortal kombat 11 (2019), ... Continua a leggere>>