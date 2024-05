Highlights Cremona-Olimpia Milano 72-73 | Serie A basket VIDEO

Milano vince contro Brescia per 83-77 . La squadra di casa ha la meglio sugli avversari nel match valido per il turno numero ventinove del campionato di Serie A1 2023 / 2024 . Il match tra le due compagini risulta equilibrato sino all’ultima frazione di gioco, quando i milanesi riescono a trovare il ... Continua a leggere>>

Il video con gli Highlights di Olimpia Milano-Scafati 99-77, sfida valida come 28^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Mai in discussione la vittoria dei ragazzi di Ettore Messina, che mettono in discesa la gara fin da subito e amministrano il vantaggio nella ripresa, imponendosi con uno ... Continua a leggere>>