Lukaku non basta - la Juventus riprende la Roma! Portieri super

(Di domenica 5 maggio 2024)è finita 1-1, scontro importantissimo in ottica Champions League. All’Olimpico la partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. GRANDE SCONTRO ? È unintenso e divertente fino alla fine per uno snodo fondamentale in ottica Champions League. Il primo squillo della partita arriva al minuto 6 con Dusan Vlahovic, che gira sull’assist di Chiesa, ma il serbo non riesce a trovare la porta di poco. Quattro minuti più tardi, larisponde con Kristensen che di testa colpisce la traversa sfiorando il gol del vantaggio. Al 15?, i giallorossi sbloccano: bella iniziativa sulla destra di Dybala, palla che arriva in area da, il quale da due passi fa 1-0. Lanon esce dalla partita e prova ad impensierire Svilar con un Chiesa ...

Bremer risponde a lukaku: parità nello scontro Champions all’Olimpico | HIGHLIGHTS - Termina in parità il big match tra Roma e Juventus: Bremer risponde a lukaku nella sfida importante in chiave Champions Poteva finire in qualsiasi modo la sfida tra Roma e Juventus: alla fine a ... Continua a leggere>>

Serie A, Roma-Juventus 1-1: Bremer risponde a lukaku, poi i bianconeri sbattono su palo e Svilar - Le reti nel primo tempo, anche un legno per parte con Kristensen e Chiesa. Nel finale il portiere giallorosso ha difeso il pareggio ... Continua a leggere>>

SERIE A - Atalanta a Salerno con tre Under 23 - Tre under confermati e dagli otto ai nove undicesimi di turnover, nell'ottica della semifinale di ritorno di Europa League di giovedi' prossimo col Marsiglia. L'Atalanta, per il posticipo di domani co ... Continua a leggere>>