Schianto tragico - auto contro camion | Vanni e Domenica muoiono così

(Di domenica 5 maggio 2024) Due persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 5 maggio sulla statale 106 ionica, nei pressi dello svincolo per Castellaneta Marina (Taranto) in direzione Reggio Calabria. Le vittime, stando a quanto si apprende, sonoGentile, 46 anni, nato a Noci (Bari), e la compagnaSemeraro, nata a Mottola nel 1979. I due viaggiavano a bordo di una Mini Countryman precipitata in una scarpata dopo il violento scon untreno adibito al trasporto della frutta all’altezza del km 465.800. Il mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata dopo lo s, perdendo il carico. Il conducente del, originario di Monopoli, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Gentile e Semeraro, invece, sono morti poco dopo lo ...