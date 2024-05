Juventus - Allegri | 'Il calcio è bestial - dopo l'Inter siamo crollati Futuro? Chiedete alla socie -à, mancano 10 giorni'

Roma, 5 maggio 2024 – Roma-Juventus è il big match della 35esima giornata. All’Olimpico è vietato fallire: in palio ci sono punti pensati per la qualificazione alla p Rossi ma Champions League. I padroni di casa devono dimenticare in fretta la sconfitta nella semifinale di andata di Europa League ... Continua a leggere>>

Roma e juventus che gara! allegri è quasi in Champions, ma a Giuntoli non interessa. De Rossi da applausi - Un altro passo verso la Champions: forse per la Roma, sicuramente per la juventus. Un piccolo passo, ma dopo una grande partita, che è finita `solo` 1-1 per le. Continua a leggere>>

Le parole di allegri nel post-partita - allegri ha iniziato parlando della gestione finale della juventus: “Abbiamo rischiato di perdere una partita che non eravamo riusciti a vincere. C’è stato il ritorno della Roma, abbiamo avuto ... Continua a leggere>>

De Rossi: “Partita molto intensa, la juventus ha giocatori eccezionali. Dybala Non dovrebbe essere niente di grave” - Intervenuto ai microfoni di Dazn, Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha analizzato il pareggio dell'Olimpico contro la juventus. L'allenatore giallorosso ha poi parlato delle condizioni di Paulo Dy ... Continua a leggere>>