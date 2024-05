Una nessuna centomila – In Arena - Bersani | Se fossi una donna mi incazzerei per certe canzoni di oggi

(Di domenica 5 maggio 2024) ROMA – È stato un backstage pieno di emozioni su Rai Radio2 per la prima delle due serate di “Una– In”: in esclusiva, le voci degli artisti si sono intrecciate per condividere il messaggio di prevenzione e lotta alla violenza di genere ai microfoni di Andrea Delogu, con Carolina Di Domenico in collegamento da via Asiago a Roma, nella lunga staffetta anche dietro le quinte. “Rispetto a quando io ho cominciato, il linguaggio delleè cambiato troppo nel senso che è andato in una direzione che a me poco piace. C’è un linguaggio aggressivo, magari sta bene anche a chi lo ascolta ma a me meno, anche se non sono una. Seunamiun pochettino perdi ...

