Prima Categoria La Labor ha deciso | farà i playout

(Di domenica 5 maggio 2024) ”Trasformeremo la rabbia in forza. Stiamo valutando di aprire una denuncia alla procura federale per illecito sportivo sui fatti di Sassoferrato Genga-Sampaolese” SANTA MARIA NUOVA, 5 maggio 2024 – Riceviamo e pubblichiamo un aggiornamento in merito alla situazione in casa. “La– scrive la società arancionera – nella riunione fatta in sede domenica sera 5 maggio hanella maggioranza del direttivo di continuare il campionato e quindi di disputare i play out con il Senigallia Calcio il 18 maggio, pur sapendo di aver subito un torto e di trasformare la rabbia in forza. Stiamo valutando di aprire una denuncia alla procura federale per illecito sportivo, dopo avere parlato domani, lunedì 6 maggio, con un avvocato sportivo”. ©?riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.