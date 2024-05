WWE | AJ Styles conferma di aver tentato di convincere Will Ospreay a firmare con la compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 5 maggio 2024) Durante una recente intervista,ha dichiarato di essere stato contattato da AJdurante il suo periodo da free agent; quest’ultimo avrebbedi convincerlo ad unirsi alla WWE. Ladi AJin merito alla questione è arrivata poco dopo, durante un’intervista con Mark O’Brien di Wrestling and Entertainment. Un talento in più “Certo, naturalmente. Al momento sono concentrato unicamente sulla WWE e sulla mia famiglia. Quindi è difficile concentrarsi su ciò che accade al di fuori di questo. Ma sì, certo. Perché non dovrei volere che alcuni dei migliori talenti del mondo vengano in WWE? Voglio dire, penso che siano ragazzi fantastici. Se fosse stato un idiota, probabilmente non l’avrei chiamato per sapere se vuole venire qui. Penso che sia un ...