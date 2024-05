Serie A - la classifica dopo Roma-Juve | si può ancora sperare nella Champions? FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 5 maggio 2024) Lapareggia uno a uno con lantus, i giallorossi concedono un’ultima residua chanceal Napoli. Non va oltre l’uno a uno ladi Daniele De Rossi, fermata in casa dallantus di Massimiliano Allegri. I giallorossi impattano contro i bianconeri, entrambe le formazioni in un momento non felice per ciò che concerne il rendimento, in particolar modo lantus, che si è resa protagonista di un girone di ritorno horror. Gara decisa nel primo tempo, con i giallorossi passati avanti grazie a Romelu Lukaku, per poi essere ripresi poco più tardi dagli ospiti con il goal di Bremer, difensore brasiliano ex Torino ed ormai uomo fidato di Allegri. Un pari che conferma per entrambe il piazzamento utile per la massima competizione europea, la...