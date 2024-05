Juve-Roma - una battaglia combattuta fino all’ultimo

(Di domenica 5 maggio 2024) Il match trantus si è concluso con un pareggio 1-1, in una partita ricca di azione e momenti di grande calcio. Dopo un inizio equilibrato, laha aperto le marcature al 15? grazie a un gol di Romelu Lukaku, che ha finalizzato una rapida azione offensiva orchestrata da Dybala e Cristante. Lantus ha risposto al 31?, pareggiando i conti con un colpo di testa di Bremer su assist di Chiesa. L’attaccante dellantus è stato una spina nel fianco della difesa giallorossa per tutto il primo tempo, con la sua agilità e precisione nei cross. Il secondo tempo ha visto entrambe le squadre cercare di prendere il controllo della partita. Lantus ha inserito nuove energie con i cambi, cercando di sfruttare la freschezza di Kean e Alcaraz. Laha ...

Fra roma e Juventus finisce 1-1 - All'Olimpico finisce 1-1 la sfida fra roma e Juventus, così importante per la zona Champions. I bianconeri, a segno con Bremer che pareggia la rete iniziale di Lukaku, mancano quella vittoria che ... Continua a leggere>>

Bremer risponde a Lukaku, roma-Juventus 1-1 - roma (ITALPRESS) - E' 1-1 all'Olimpico tra roma e Juventus. La squadra giallorossa passa in vantaggio con un gol di Lukaku ma i bianconeri di Allegri trova ... Continua a leggere>>

Serie A - roma-Juventus 1-1: botta e risposta Lukaku-Bremer tra i miracoli di Svilar e Szczesny - SERIE A - Al termine di una partita intentissima e ricca di occasioni da gol, roma e Juventus dividono la posta in palio con un 1-1 concretizzatosi nel primo tempo con le reti di Lukaku in tap in (al ... Continua a leggere>>