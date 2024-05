Giulia Cecchettin oggi avrebbe compiuto 23 anni - il dolore della sorella Elena | Non ero pronta a perdert - mi manchi così tanto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 5 maggio 2024) «Non avevo mai progettato di invecchiare senza di te. Non avevo mai progettato di non vederti crescere. Non avevo mai progettato di festeggiare il tuo compleanno senza te. Mi». Sono le semplici, commosse parole cheha voluto dedicare alla, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre, nel giorno in cui la ragazza23. Poche frasi di commiato scritte in inglese su una foto in bianco e nero in cui le due ragazze venete sorridono spensierate. A, che quando fu uccisa da Turetta stava per laurearsi in ingegneria biomedica all’Università di Padova, è arrivato in occasione del compleanno mai raggiunto anche il ...