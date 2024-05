Milan - Curva Sud silenzio assordante Segnale alla società I gol subiti…

Milano, 5 maggio 2024 - “Strategia comunicativa, presenza istituzionale, acquisti mirati, coesione, ambizione, capacità. Un progetto vincente parte dalla società, Milano non si accontenta” è il messaggio della Curva che non ha tifato. Soprattutto: “Il rumore del silenzio”. Un rumore assordante, ... Continua a leggere>>

milan-Genoa 3-3, le pagelle: malissimo Leao e Tomori, Florenzi goal e assist non bastano - Ma di certo non sarà più lui. E in tutta questa confusione sta cercando di finire al meglio e permettere al milan di giocarsi la prossima Supercoppa. Non ci è riuscito con il Genoa ma non nemmeno ora ... Continua a leggere>>

milan, serataccia Leao: il rossonero fa infuriare i tifosi - I rossoneri hanno pareggiato per 3-3 in casa con il Genoa. Rafa Leao ancora una volta protagonista in negativo del match. Continua a leggere>>

milan-Genoa, spettacolo e gol: super Retegui, a San Siro finisce 3-3 - La curva rossonera apre il match con la contestazione nei confronti della squadra e la chiude lasciando il settore dieci minuti prima della fine della partita. Con questo pari il milan sale a 71 in ... Continua a leggere>>