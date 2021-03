Lotteria degli scontrini: 11 Marzo prima estrazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Oltre 4 milioni di persone hanno richiesto il codice necessario per la partecipazione alla Lotteria degli scontrini, mentre il numero di transazioni valide per la prima estrazione mensile «è pari a 16.958.486». Sono i dati illustrati dal sottosegretario all’Economia, Maria Cecilia Guerra. La prima estrazione mensile, fissata per giovedì 11 Marzo e relativa agli scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio vede in in palio 10 premi da 100 mila euro per chi compra, e altrettanti premi da 20 mila euro per chi vende. Cos’ è e come funziona la Lotteria degli scontrini La Lotteria degli scontrini è una Lotteria gratuita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Oltre 4 milioni di persone hanno richiesto il codice necessario per la partecipazione alla, mentre il numero di transazioni valide per lamensile «è pari a 16.958.486». Sono i dati illustrati dal sottosegretario all’Economia, Maria Cecilia Guerra. Lamensile, fissata per giovedì 11e relativa agliemessi dall’1 al 28 febbraio vede in in palio 10 premi da 100 mila euro per chi compra, e altrettanti premi da 20 mila euro per chi vende. Cos’ è e come funziona laLaè unagratuita ...

