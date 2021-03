Una sola dose di vaccino per chi ha già avuto il Covid-19 (Di giovedì 4 marzo 2021) È stata pubblicata l'ordinanza del ministero della Salute che conferma che per le persone che hanno contratto il Covid-19 è possibile somministrare una sola dose di vaccino. Nel documento si spiega che la procedura vale per chi ha avuto il coronavirus decorso in maniera sintomatica o asintomatica, "purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa".Diverso però il caso dei soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in cui non è prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione né la sua durata. Per queste persone si consiglia la doppia dose di vaccino. Si parla inoltre di alzare l'età dei vaccinabili ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 marzo 2021) È stata pubblicata l'ordinanza del ministero della Salute che conferma che per le persone che hanno contratto il-19 è possibile somministrare unadi. Nel documento si spiega che la procedura vale per chi hail coronavirus decorso in maniera sintomatica o asintomatica, "purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa".Diverso però il caso dei soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in cui non è prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione né la sua durata. Per queste persone si consiglia la doppiadi. Si parla inoltre di alzare l'età dei vaccinabili ...

