Sanremo, lutto improvviso per il Maestro | La notizia arriva al Festival: "70 anime suoneranno per te"

lutto nel mondo del Festival di Sanremo 2021: una notizia terribile arrivata nella giornata di ieri. Ecco cosa è successo.

lutto per il Maestro Campagnoli

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del Festival di Sanremo 2021. Nella giornata di ieri è venuta a mancare Angelina Correra, madre del Maestro Enzo Campagnoli, impegnato in questa settimana della kermesse. Nonostante il dolore straziante, con grande professionalità, il Maestro Campagnoli ha diretto nella serata di ieri l'orchestra del Festival per il singolo Quando ti sei innamorato, di Orietta Berti. La stessa cantante, dopo l'esibizione, ha ringraziato dal palco il Maestro.

