Perché Viktor Orbàn ha lasciato il Partito Popolare Europeo (Di giovedì 4 marzo 2021) I deputati di Fidesz, il Partito al governo in Ungheria, hanno lasciato il gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo, che rimane il più numeroso dell’Eurocamera ma vede i suoi numeri assottigliarsi. «Gli emendamenti alle regole del gruppo sono chiaramente un atto ostile contro Fidesz e i nostri elettori», scrive Viktor Orbán al presidente del Ppe, il tedesco Manfred Weber «Questo è anti-democratico, ingiusto e inaccettabile». In sostanza, il leader ungherese ritira i suoi deputati dalla formazione parlamentare, prima che vengano messi all’angolo dai colleghi. La lettera arriva infatti dopo un incontro degli europarlamentari del Partito Popolare Europeo, in cui sono stati approvati a larga maggioranza (84,1%) significativi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 marzo 2021) I deputati di Fidesz, ilal governo in Ungheria, hannoil gruppo parlamentare del, che rimane il più numeroso dell’Eurocamera ma vede i suoi numeri assottigliarsi. «Gli emendamenti alle regole del gruppo sono chiaramente un atto ostile contro Fidesz e i nostri elettori», scriveOrbán al presidente del Ppe, il tedesco Manfred Weber «Questo è anti-democratico, ingiusto e inaccettabile». In sostanza, il leader ungherese ritira i suoi deputati dalla formazione parlamentare, prima che vengano messi all’angolo dai colleghi. La lettera arriva infatti dopo un incontro degli europarlamentari del, in cui sono stati approvati a larga maggioranza (84,1%) significativi ...

