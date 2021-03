Nocera Inferiore, sinergia virtuosa con Gori: la mappa degli scarichi irregolari (VIDEO) (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state 43 le attività industriali nelle quali sono state riscontrate irregolarità nella gestione degli scarichi fognari. È quanto emerge dal resoconto sul monitoraggio condotto dalla Gori e dal Comune di Nocera Inferiore che oggi hanno, in una conferenza stampa, tracciato il bilancio di questa attività definita collaterale si lavori già avviati nel comune per la realizza io e dell’impianto fognario che dovrà sanare le irregolarità già emerse anche in ambito civile. La sinergia tra il Comune e la Gori, che si inserisce nella progettazione condivisa “Energie per il Sarno” può rappresentare un esempio virtuoso, Come ha dichiarato il sindaco Manlio Torquato durante l’incontro. La mappa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state 43 le attività industriali nelle quali sono state riscontratetà nella gestionefognari. È quanto emerge dal resoconto sul monitoraggio condotto dallae dal Comune diche oggi hanno, in una conferenza stampa, tracciato il bilancio di questa attività definita collaterale si lavori già avviati nel comune per la realizza io e dell’impianto fognario che dovrà sanare letà già emerse anche in ambito civile. Latra il Comune e la, che si inserisce nella progettazione condivisa “Energie per il Sarno” può rappresentare un esempio virtuoso, Come ha dichiarato il sindaco Manlio Torquato durante l’incontro. La...

