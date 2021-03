Liliana Segre | vittima di manacce sui social | indagati gli autori delle offese a sfondo razziale

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il vaccino anti-Covid somministrato alla senatrice a vitaha di sicuro dato degli effetti, anche se non proprio quelli desiderati. Divenuta testimonial della campagna, quello cui si è sottoposta laha difatti fatto parlare – e non poco – gli italiani, che in un post su Facebook, pubblicato lo scorso 18 Febbraio, si erano lanciati in una serie di commenti ricchi die minacce contro la senatrice. Tra questi, un’ex operaio tessile di Prato, ora residente in Sardegna, indagato dalla Procura di Milano, insieme a un ex panettiere di Viterbo, rimasto senza lavoro in seguito al lockdown. Rispettivamente di 75 e 40 anni, i due sono stati accusati di incitamento all’odio. Per entrambi è scattata la perquisizione: sul cellulare dell’ex operaio tessile sono state trovate ...

E' un ex operaio tessile di Prato, ora residente in Sardegna, uno degli autori delle minacce e degli insulti postati sui social nei confronti della senatrice a vita. I commenti erano stati pubblicati lo scorso 18 febbraio dopo che la donna si era sottoposta al vaccino anticovid, diventando anche testimonial della campagna. Per il momento sono due ...E' di Prato ma risiede in Sardegna uno dei due indagati dalla Procura di Milano per minacce aggravate dall'odio razziale nei confronti della senatrice a vita, sopravvissuta all'orrore dei lager, insultata pesantemente e oggetto di messaggi d'odio dopo il suo impegno a favore della vaccinazione antiCovid. Si tratta di un 75enne ex operaio ...Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l'analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online.Google smetterà ...Inspiegabili e senza coscienza furono gli insulti antisemiti rivolti alla senatrice Liliana Segre in una foto in cui si sottoponeva al vaccino. Ma c’è chi potrebbe pagare per gli insulti: sono infatti ...