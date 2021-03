Disavventura a Sanremo per Orietta Berti | Alle 22 05 mi hanno inseguita tre macchine della polizia

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Galici Per la strada oltre l'orario consentito dal coprifuoco,è statae fermata dforze dell'ordine Il festival dinon inizia mai il giorno in cui conduttore e cantanti salgono sul palco del teatro Ariston. Inizia prima, quando i protagonisti iniziano a riversarsi negli hotelRiviera dei fiori, ae nelle cittadine limitrofe. C'è chi scegli una camera d'albergo, chi preferisce affittare un appartamento o una villa. Alcuni amano rimanere nella città che ospita il Festival per immergersi completamente nella sua atmosfera, altri decidono di spostarsi per godere di maggiore tranquillità. Anche quest'anno, considerato non come il 71esimo festival di ...