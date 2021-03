Vaccino Covid, Salvini: “Italia si muova per suo conto o non ne usciamo” (Di lunedì 1 marzo 2021) Sul tema vaccini anti Covid e distribuzione in Italia, Matteo Salvini “in settimana incontro i rappresentanti del governo di San Marino, visto che non arrivano i vaccini promessi dall’Europa è giusto andarli a cercare dove sono. L’Italia si muova per suo conto, altrimenti non ne usciamo più”, ha spiegato il leader leghista lasciando il tribunale di Cagliari. “Dopo una estate passata a infamare la Sardegna e i sardi – ha poi aggiunto sulla regione da oggi zona bianca -, viene resa giustizia, un riconoscimento del buon governo, del lavoro fatto”. E a proposito dell’indagine sulla ‘Mare Jonio’, accusata di aver incassato soldi per far sbarcare immigrati in Italia, “ringrazio la procura di Ragusa, è giusto che si vada fino in fondo. Su questo tema ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Sul tema vaccini antie distribuzione in, Matteo“in settimana incontro i rappresentanti del governo di San Marino, visto che non arrivano i vaccini promessi dall’Europa è giusto andarli a cercare dove sono. L’siper suo, altrimenti non nepiù”, ha spiegato il leader leghista lasciando il tribunale di Cagliari. “Dopo una estate passata a infamare la Sardegna e i sardi – ha poi aggiunto sulla regione da oggi zona bianca -, viene resa giustizia, un riconoscimento del buon governo, del lavoro fatto”. E a proposito dell’indagine sulla ‘Mare Jonio’, accusata di aver incassato soldi per far sbarcare immigrati in, “ringrazio la procura di Ragusa, è giusto che si vada fino in fondo. Su questo tema ...

fattoquotidiano : Vaccino Covid, la Lombardia non riesce a fissare gli appuntamenti agli ultraottantenni e dà la colpa ai produttori… - Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - robertalombardi : Prima la Moratti propone di distribuire il #vaccino alle Regioni in base al PIL, poi #Bertolaso di dare priorità a… - DoctorSassaroli : RT @giangoSGV: Covid, la Svizzera non autorizza il vaccino Astrazeneca - Masssimilianoo : RT @GiovaQuez: AstraZeneca è in contatto con l'Aifa per una possibile autorizzazione del vaccino anti-Covid per gli over 65 #COVID19 -