Parti intime, "non era fallo". Dago-bomba, la pazzesca foto di Ibrahimovic: Roma-Milan, roba da censura | Guarda (Di lunedì 1 marzo 2021) Che riscatto, per il Milan: vittoria a Roma per 2-1 al termine di una Partita bellissima, piena zeppa di occasioni da gol e di polemiche giallorosse. Ma i dubbi stanno a zero, si tratta di tre punti meritatissimi per Stefano Pioli e i suoi, che ripartono dopo un periodo difficile e dopo il secco ko nel derby che avrebbe potuto tagliare le gambe alla squadra. Certo, il Milan ne esce ammaccato: Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic fuori prima del tempo per problemi fisici, da valutare i tempi di recupero. E già ci si interroga: Ibra si curerà a Sanremo, dove è atteso per il Festival? Staremo a vedere... Per certo, la prestazione di Ibrahimovic è stata di luci ed ombre. Trascinatore dal carisma incontenibile, e sul campo lo si è visto, lo svedese ha però fatto dei gravi errori: un gol ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Che riscatto, per il: vittoria aper 2-1 al termine di unata bellissima, piena zeppa di occasioni da gol e di polemiche giallorosse. Ma i dubbi stanno a zero, si tratta di tre punti meritatissimi per Stefano Pioli e i suoi, che ripartono dopo un periodo difficile e dopo il secco ko nel derby che avrebbe potuto tagliare le gambe alla squadra. Certo, ilne esce ammaccato: Zlatane Ante Rebic fuori prima del tempo per problemi fisici, da valutare i tempi di recupero. E già ci si interroga: Ibra si curerà a Sanremo, dove è atteso per il Festival? Staremo a vedere... Per certo, la prestazione diè stata di luci ed ombre. Trascinatore dal carisma incontenibile, e sul campo lo si è visto, lo svedese ha però fatto dei gravi errori: un gol ...

CVanesio : ...che siano duri o che siano molli gli #assembramenti di zecche sono comunque nocivi alla salute delle parti intim… - natascia725 : #90giorniperinnamorarsi x cercare affetto si mandano foto di parti intime.. - Ririsgirlfriend : No Colt lei voleva solo che non mandassi le foto delle tue parti intime a tutte #90giorniperinnamorarsi - veneredirimmel_ : @ontherisingmoon Così ottimista che poi sono passati a parlare di come si depilano nelle parti intime ?????? -