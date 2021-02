L’Isola dei Famosi: Zanicchi e Lamborghini twerkeranno insieme (Di domenica 28 febbraio 2021) Ospiti dell’ultima puntata di “Verissimo” Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini hanno parlato del loro ruolo sulL’Isola dei Famosi come opinioniste; Elettra è carica “come una balestra” ed ha dichiarato che farà “twerkare” anche la cantante negli studi televisivi. Ne sarà contenta Ilary Blasi, non ci si annoierà per niente quest’anno! Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi saranno le opinioniste della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi“; entrambi personaggi legati al mondo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 febbraio 2021) Ospiti dell’ultima puntata di “Verissimo” Ivaed Elettrahanno parlato del loro ruolo suldeicome opinioniste; Elettra è carica “come una balestra” ed ha dichiarato che farà “twerkare” anche la cantante negli studi televisivi. Ne sarà contenta Ilary Blasi, non ci si annoierà per niente quest’anno! Elettraed Ivasaranno le opinioniste della prossima edizione de “dei“; entrambi personaggi legati al mondo Articolo completo: dal blog SoloDonna

_Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - MaurizioTorchi2 : RT @LaVeritaWeb: Da domani Piemonte, Lombardia e Marche passano in zona arancione, Basilicata e Molise diventano rosse. L'isola è la prima… - nancycalabrese_ : RT @alexis___97: ho paura che i fan pazzi del gf intaseranno l'hashtag di amici una volta finito quel cessume di programma, di delirio ce n… - annarel81124553 : @CarbonaroEr @fattoquotidiano Si per fortuna per il momento non ci sarà la calata dei barbari, forse l’unica volta… - HereIsNica : @VelitchkaMusume @CdGherardesca @RaiUno @IlCantanteRai1 @milly_carlucci @insinnaflavio @frafacchinetti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Jonathan Coe: «Gestire la fine è dura per tutti» Sette del Corriere della Sera