Attila flagello di Dio: ecco dove è stato girato il film (Di domenica 28 febbraio 2021) Sebbene Attila flagello di Dio, film del 1982 diretto da Castellano e Pipolo, sia ambientato a Segregate, la pellicola fu girata per intero nel Lazio. Attila flagello di Dio è un film del 1982 diretto da Castellano e Pipolo, con protagonista Diego Abatantuono, prodotto da Mario Cecchi Gori e dal figlio Vittorio per la società Intercapital, ambientato in quella che diventerà la futura Segregate anche se interamente girato nel Lazio. La prima scena del film è stata girata nella caldara di Manziana, altre sequenze sono state girate presso il castello dell'Abbadia di Vulci, nell'anfiteatro romano di Ferento, nei pressi della Torre Flavia a Ladispoli, presso l'acquedotto dei Quintili e della Torre Selce nel parco archeologico dell'Appia Antica, nel parco ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021) Sebbenedi Dio,del 1982 diretto da Castellano e Pipolo, sia ambientato a Segregate, la pellicola fu girata per intero nel Lazio.di Dio è undel 1982 diretto da Castellano e Pipolo, con protagonista Diego Abatantuono, prodotto da Mario Cecchi Gori e dal figlio Vittorio per la società Intercapital, ambientato in quella che diventerà la futura Segregate anche se interamentenel Lazio. La prima scena delè stata girata nella caldara di Manziana, altre sequenze sono state girate presso il castello dell'Abbadia di Vulci, nell'anfiteatro romano di Ferento, nei pressi della Torre Flavia a Ladispoli, presso l'acquedotto dei Quintili e della Torre Selce nel parco archeologico dell'Appia Antica, nel parco ...

GianlucaOdinson : Attila flagello di Dio: ecco dove è stato girato il film - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Attila flagello di Dio: ecco dove è stato girato il film - DarkLadyMouse : RT @Cecco_Piantoni: Stasera in prima visione sul 34 'Attila il flagello di Dio', storia di un gruppo di turisti tedeschi che contrariamente… - AttilaAzureRive : RT @Cecco_Piantoni: Stasera in prima visione sul 34 'Attila il flagello di Dio', storia di un gruppo di turisti tedeschi che contrariamente… - TeleConsiglio : A come atrocità, doppio T come terremoto….. Devo andare avanti? Ma no, è lui, Attila, il flagello più demenziale e… -