Lunedi la nuova stretta | tre Regioni arancioni | due rosse Pasqua blindata

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il 6 marzo partirà il primo decreto anti Covid del governo Draghi e resterà in vigore per un mese. Oltre alle attuali restrizioni, in zona rossa saranno chiusi anche i parrucchieri. Da lunedì...

Il 6 marzo partirà il primo decreto anti Covid del governo Draghi e resterà in vigore per un mese. Oltre alle attuali restrizioni, in zona rossa saranno chiusi anche i parrucchieri. Da lunedìstretta in Lombardia, Piemonte e Marche che passano dal giallo all'arancione. Molise e Basilicata in rosso. La Sardegna guadagna la zona ...

"Sardi e sicuri", la campagna anti Covid di screening voluta dalla Regione, in collaborazione con il virologo Andrea Crisanti, arriva anche a Cagliari. "È il momento più importante – ha spiegato Truzz ...La Sardegna entra ufficialmente in zona bianca da lunedì 1 marzo: lo prevede la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabin ...