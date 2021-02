Il primo maestro | ' Gol etagliatelle Così Lautaro era grande già da bambino'

Il primo maestro: 'Gol e...tagliatelle. Così Lautaro era grande già da bambino' (Di sabato 27 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 27 febbraio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : primo maestro Il primo maestro: 'Gol e...tagliatelle. Così Lautaro era grande già da bambino' "Ho iniziato ad allenare Lautaro quando aveva dieci anni, nelle giovanili del Liniers di Bahia Blanca. E con me ha debuttato in prima squadra quando doveva ancora compierne sedici. Sì, sono un ...

Il primo maestro: "Gol e...tagliatelle. Così Lautaro era grande già da bambino"

