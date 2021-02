Coronavirus FVG, 468 nuovi contagi e 11 decessi (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.899 tamponi molecolari sono stati rilevati 327 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,54 %. Sono inoltre 2.180 i test rapidi antigenici realizzati, ... Leggi su udinetoday (Di domenica 28 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.899 tamponi molecolari sono stati rilevati 327con una percentuale di positività del 5,54 %. Sono inoltre 2.180 i test rapidi antigenici realizzati, ...

Antonio_Caramia : @Daniele81mo @Miti_Vigliero @stefaniaconti @WRicciardi @IaconaRiccardo @Riccardi_FVG @GeopoliticalCen @antonioripa… - infoitinterno : Coronavirus in Fvg, 468 casi nelle ultime 24 ore - Antonio_Caramia : @alvy66 @Riccardi_FVG @M_Fedriga @Cartabellotta @GIMBE @MinisteroSalute @robersperanza @ISSalute_it @TgrRaiFVG Non… - marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 468 nuovi casi e 11 decessi in Fvg. Crescono le ospedalizzazioni: sono 62 i ricoveri nelle terapie intensive e 3… - leonzan75 : RT @messveneto: Il bollettino: 468 casi e 11 decessi, cala l'indice di positività in Fvg - Tutti gli aggiornamenti -