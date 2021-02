Lady Gaga: un nuovo video mostra l'attacco al dog-sitter dei suoi cani (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mentre Lady Gaga si trovava a Roma, il dog-sitter dei suoi cani è stato aggredito e ferito da quattro colpi di pistola e due dei suoi cani sono stati rapiti. Un nuovo video mostra l'avvenuto Un nuovo video fa un po' di chiarezza sull'attacco cui è stato soggetto il dog-sitter dei cani di Lady Gaga, colpito da quattro colpi di pistola mentre la star della musica mondiale e attrice si trovava a Roma per le riprese del film di Gucci diretto da Ridley Scott. Il video, diffuso da ABC, proviene dalle videocamere di sicurezza di un'abitazione vicina a Sunset Boulevard, a Los ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mentresi trovava a Roma, il dog-deiè stato aggredito e ferito da quattro colpi di pistola e due deisono stati rapiti. Unl'avvenuto Unfa un po' di chiarezza sull'cui è stato soggetto il dog-deidi, colpito da quattro colpi di pistola mentre la star della musica mondiale e attrice si trovava a Roma per le riprese del film di Gucci diretto da Ridley Scott. Il, diffuso da ABC, proviene dallecamere di sicurezza di un'abitazione vicina a Sunset Boulevard, a Los ...

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - radiodeejay : Due dei tre bulldog francesi di Lady Gaga sono stati rapiti. La cantante, che ha offerto 500 mila dollari per la re… - CarmelaDeMiche2 : RT @saichetedico: Io in giro per roma da stamattina alla ricerca di Lady Gaga - RBcasting : Adam Driver è arrivato in Italia per le riprese di “House of Gucci” di Ridley Scott con Lady Gaga. L’attore è stato… -