La banconota che ti cambia la vita: se la trovi fai un sacco di soldi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Parliamo ogni giorno tantissimo di monete e banconote rare ed anche all'interno di questo articolo troverai un grosso approfondimento su quello che è un pezzo che ha cambiato la vita a tantissime persone. Come abbiamo già detto all'interno della nostra sezione dedicata al collezionismo infatti vi sono delle monete, ma anche delle banconote, che vengono emesse per evidenziare alcuni eventi particolari. Proprio per questo motivo possono aumentare il proprio valore e spesso questo può farci guadagnare tanti soldi. Andiamo adesso a vedere di quale banconota rara stiamo parlando. Molte persone si sono già messe alla ricerca, infatti, di questo pezzo che è stato emesso e del quale andremo a vedere ora qual è: stiamo parlando infatti delle Mille Lire di Giuseppe Verdi. E' stata utilizzata in Italia tra il 1969 ed il 1981 ed è ...

