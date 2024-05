Ciao Mamma - il mio telefono è rotto Ti sto scrivendo ora dal telefono di un amico | TRUFFA

Il messaggio “Papà ho lasciato cadere il telefono in acqua e ora non funziona” può essere usato come parte di una Truffa, comunemente nota come “Truffa del parente in difficoltà”. La tattica di base consiste nel manipolare le emozioni della vittima, solitamente un genitore, per indurla a compiere ...

Il messaggio che avete probabilmente ricevuto è un esempio di una tipica TRUFFA conosciuta come “TRUFFA del parente in difficoltà” o “TRUFFA del figlio in difficoltà”. L’obiettivo di questi TRUFFAtori è sfruttare l’emozione e la preoccupazione immediata che un genitore può provare ricevendo un ...

