Borussia Dortumund - un gol di Fullkrug mette ko il Psg | si deciderà a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) IlDortmund si aggiudica il primo round con il Psg. I tedeschi si impongono 1-0 nell'andata della semifinale di Champions League. A decidere il match del Signal Iduna Park è il sinistro vincente dial 36' del primo tempo. Ini non riescono a sfruttare le occasioni create per pareggiare e colpiscono anche due pali nella stessa azione, con Mpappé e Hakimi. Il ritorno è in programma il 7 maggio al Parco dei Principi. Resta aperta la possibilità di una finale di Champions tutta tedesca. Nella prima semifinale tra il Bayern Monaco e il Real Madrid, infatti, è finita con un pareggio per 2-2. Alla grande prestazione della squadra di Thomas Tuchel hanno risposto le individualità del Madrid con una doppietta del fuoriclasse brasiliano Vinicius.