Calcio - Champions League | Fullkrug fa sognare il Borussia Dortmun - PSG cade in Germania 1-0

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il primo round è deld. La squadra di Edin Terzic gioca un bello scherzetto al Paris Saint-Germain, imponendosi al Signal Iduna Park per 1-0 grazie al gol di Niklasal 35? del primo tempo nella semifinale di andata di. Delusione per Mbappé e compagni, che non sono riusciti a mettere costantemente sul piatto la loro qualità. Anche perché l’inizio della partita è abbastanza sonnecchiante, con Dembelé che ci prova un paio di volte da fuori con il suo destro a giro, ma la prima occasione vera è sul piede di Sabitzer, che viene stoppato dall’uscita di Donnarumma. Ilprende piano piano campo e sigla meritatamente il gol del vantaggio: lancio in verticale di Schlotterbeck che vede bene, tenuto in gioco da un ...