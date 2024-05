Stefano Massini al Concertone Rai3 | Se dici antifascista arriva la Digos

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo il Festival di Sanremo 2024,ha calcato il palco deldel Primo Maggio insieme a Paolo Jannacci. Grandi applausi per lo scrittore e drammaturgo che si fatto conoscere dal pubblico grazie alle sue opere teatrali rappresentate in tutto il mondo. Il fiorentino, classe 1975, ha incarnato lo spirito della manifestazione dedicata alla Festa dei Lavoratori lasciandosi andare ad un monologo in cui ha gridato all'antifascismo sul terzo canale della Tv di Stato (dopo le tre inquadrature di una maglia con simbolo fascista) in cui qualche settimana fa era stato censurato il monologo di Antonio Scurati a CheSarà... di Serena Bortone scatenando non poche polemiche. "Mi hanno detto che siete 50, 60mila. Ho pensato che oltre a essere bellissimi siete bruttissimi da guardare perchè, se vi guardate intorno, siete ...