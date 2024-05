Roma-Bayer Leverkusen | probabili formazioni - orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024)1 maggio 2024 - Lasopravvive senza una sconfitta alla trasferta di Napoli, ma non ha spazio per respirare. Nella giornata di domani si gioca il primo episodio della semifinale di Europa League all'Olimpico,ad attendere i giallorossi ci saranno i freschi Campioni di Germania del, squadra a caccia di vendetta sportiva dopo che lo scorso anno, proprio in questo stesso turno, furono eliminati dalla formazione capitolina. Daniele De Rossi non guarda però a quanto raggiunto da Mourinho lo scorso anno e prova a costruire la propria storia sulla panchina della. Contro il Napoli i giallorossi hanno mostrato qualche piccola mancanza fisica, ma hanno mostrato quanta qualità ci sia a disposizione della rosanista. I capitolini hanno ...